FETÖ şüphelisi infaz ve koruma memurlarının 10 yıla kadar hapsi istendi

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, adli teşkilatın açıktan personel ataması yaptığı dönemlerde, örgütle irtibatlı adaylarla ilgili sorumluluğu bulunan gizli tanık "Albatros"un teslim ettiği çizelge içeriği yer aldı.

Davada tutuksuz yargılanacak G.H'nin, örgütün yönlendirmesiyle infaz ve koruma memurluğu mesleğine girdiği aktarıldı.

İddianamede, gizli tanık "Albatros"un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosuna teslim ettiği flash bellek içerisinde sunulan çizelgenin Zonguldak'la ilgili bölümünde tutuksuz sanıklar O.T'nin "Halit Bey", G.H'nin "Okan Bey", O.A'nın "Yusuf Bey" ve B.T'nin ise "Feyza Hanım" adlı kişilerin işe girişlerinde referans oldukları kaydedildi.

İddianamede, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan, 3'ü tutuklu 7 infaz ve koruma memuru hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltiliyor.

Haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep eden sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA