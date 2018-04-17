FETÖ şüphelisi bisikletiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Fuat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi takibe alan ekipler, KHK ile kapatılan örgüte ait bir özel eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen Mehmet Fuat A.'yı üzerinde bulunan flaş belleği imha etmek isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, örgüt yapısının oluşturulmasında rol alan "serrehber" görevi üstlendiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA