FETÖ, sözde eğitim kurumlarında "sembol isimleri" kullanıyor

Yurt dışında Türkiye adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan Türkiye Maarif Vakfı yetkililerinden aldığı bilgiye göre FETÖ, Orhangazi, Selahaddin Eyyubi, Melikşah, Mevlana, Turgut Özal, Kanuni, Murat Hüdavendigar, Süleyman Şah gibi Türk tarihinin sembol isimlerini, Türkiye'de sözde eğitim amaçlı açtığı üniversitelere verdi.

FETÖ'nün aynı taktiği yurt dışında açtığı okullarda da uyguladığı ortaya çıktı. Örgütün, yurt dışındaki ilk, orta, lise kademeleri ile bazı üniversite adlarını sembol isimlerden seçerek bölge halkının duygularını suistimal ettiği belirlendi.

FETÖ'nün yurt dışında açtığı okullara, eski cumhurbaşkanları Turgut Özal, Süleyman Demirel, ünlü şair Yahya Kemal ile Mehmet Akif gibi Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin isimlerini vererek "yerel halkın güvenini kazanma" taktiğini uyguladığı kaydedildi.

FETÖ'nün Arnavutluk'ta 1993'te okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde faaliyetlerine başlayan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıyan Tiran ve Durres Turgut Özal Kolejleri'nde 3 bin öğrenci var.

FETÖ'nün Kosova'da açtığı ve 2006'da faaliyete geçen Mehmet Akif Koleji'nde 3 bin öğrenci eğitim alıyor.

Örgütün Kazakistan'da 2 binin üzerinde öğrencinin bulunduğu ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan bir üniversitesi de var.

Makedonya'daki Yahya Kemal Beyatlı, Endonezya'da Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan 650 öğrencisi bulunan Fatih Erkek Lisesi de aynı amaçla açılan okullar arasında yer alıyor.

"Buradan prestij kazanmaya çalışıyor"

Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"FETÖ, Türkiye'de de bazı üniversitelere Türk-İslam tarihine mal olmuş isimleri koyarak buradan prestij kazanmaya çalışmıştı. FETÖ, şu anda aynı taktiği yurt dışında da uygulamaya devam ediyor. FETÖ bu isimleri, gerçek niyetlerini örtmek için kamuflaj olarak kullanıp halkın duygularını suistimal ediyor."

Kaynak: AA