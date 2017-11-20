FETÖ sanığı hakim ve savcıların sık sık adliyede buluştuğu ortaya çıktı

FETÖ/PDY yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu ile ilgili "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede, tutuklu eski savcının cep telefonunda, şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Adana Adliyesine ait güvenlik kamera kayıtlarının raporlarının da yer aldığı iddianamede, Köroğlu ile haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen 8 hakim ve savcının adliyede sık sık buluştuklarının belirlendiği aktarıldı.

Tutuklu eski savcı Köroğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA