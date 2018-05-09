FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Şanlıurfa hakimi Onur Göksu ile avukatı katıldı.

Sanık Göksu, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu iddia etti ve beraatini talet etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün yargıdaki etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetleri olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Eski Diyarbakır hakimine hapis

Mahkemede görülen bir başka davada ise eski Diyarbakır hakimi Fatma Çimen hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşma savcısı Cem Saklıca, davaya ilişkin mütalaasında, sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütün, hakim savcılara oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını ve sohbetlere katıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA