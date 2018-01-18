FETÖ elebaşının artık yemeğini yemişler

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan iş adamının yargılanmasına devam edildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık iş adamı Ahmet M. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, sanık Ahmet M.'yi 1980'li yıllardan beri tanıdığını, 2012-2013 yıllarında kendisiyle oturma grubunda bulunduğunu, 2013'teki Gezi Parkı olaylarından sonra gruptan ayrıldığını ifade etti.

Sonradan görüştüğü Ahmet M.'nin, kendisinin de oturmalardan ayrıldığını belirten Özkaya, oturma grubunda Memduh Boydak, Ergün Bilen, Mahmut Nursaçan'ın da olduğunu anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanık Ahmet M.'nin oğlu Hüseyin M., 2011'de Ankara'da üniversite öğrencisi olduğunu, Şubat ayında babasının ABD'ye bir seyahat planladığını ve kendisinin de katılmasını istediğini anlattı.

Geziye 8 kişi gittiklerini aktaran Mercan, şunları söyledi:

"Bunlar, Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu, Mehmet Kıranatlıoğlu, oturma imamı Akif hoca, Mahmut Nursaçan, Cihat Kitir, babam ve ben idik. Seyahati organize edenler Memduh Boydak ve Halit Gazezoğlu idi. Pensilvanya'yı ziyaret ettik. Akşam büyük bir yemek salonuna gittik. Biraz geç gittiğimiz için bizden başka kimse yoktu. Bu esnada bir görevli tepsi içerisinde yemek artığı getirdi. Halit Gazezoğlu, 'Görebiliyorsunuz hasta olduğu için bu kadar yemek yiyebiliyor.' dedi. Ben bahsettiği kişinin Gülen olduğunu anladım. Memduh Boydak, Fetullah Gülen'in yediği kaşıktan onun yemek artığını yedi, ardından Akif hoca, ardından Halit Gazezoğlu yedi. Gazezoğlu, kaşığı bana uzattı. Ben yemeyi reddedince, birkaç kez ısrar etti, tiksindiğim için yemedim. Bunun üzerine babam, Gazezoğlu'na, 'ısrar etme' dedi. Masada bir soğukluk oldu. Yemeği getiren görevli, tepsiyi alarak götürdü. O gece orada kaldık. Ben, babam ve Mahmut Nursaçan bir odada kaldık. Kendi aramızda bunun bir sapkınlık olduğunu konuştuk. Ertesi gün, Akif isimli sohbet hocası çok mutlu bir şekilde geldi. Gülen'in giydiği gömleği kendisine verdikleri için mutlu olduğunu öğrendik. Mahmut Nursaçan, Mehmet Kıranatlıoğlu, babam ve ben işleri bahane ederek ayrıldık. Akif hoca, bunun üzerine 'Siz uhreviyatı bırakıp maddiyata yöneliyorsunuz.' diyerek tepki gösterdi."

"Toplanan paralar örgütün okullarına gönderildi"

Sanık Ahmet M. ise ifadesinde, 2011 Şubat'ında oturma grubu olarak seyahat amaçlı Amerika'ya gittiklerini anlattı.

Memduk Boydak'ın hem şahsi hem de ticari pozisyonunu en etkili şekilde kullanarak, örgüte yardım ve eleman kazandırmada çok etkili olduğunu öne süren Ahmet M., toplanan paraların örgütün okullarına gönderildiğini iddia etti.

Önceden bu yapının bir terör örgütü olduğunu bilmediğini ve 4 çocuğunu da bu örgüte yönlendirdiğini savunan Ahmet M., etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattığını ve bunu ilişkin bir dilekçeyle örgütün il şemasını mahkemeye sunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine hükmederek mütalaanın alınması için duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında Ahmet M.'nin de bulunduğu çoğunluğu iş adamı 70 kişi hakkında dava açılmış, daha sonra mahkeme sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA