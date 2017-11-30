  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 22,5 yıl hapis talebi

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 22,5 yıl hapis talebi

İzmir'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında hapis cezası istendi.

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FETÖ elebaşı Gülenin yeğenine 22,5 yıl hapis talebi

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, Mehmet Daşönü ve Ersin Topuz'un dosyalarını 'Karşıyaka eyalet yapılanması' dosyasından çıkararak ayrı görülmesine karar verdi.

İddianamede, yeğen Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İzmir'de, geçen yıl düzenlenen operasyonda, örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: fetö, PDY, Fetullah Gülen, mehmet mezher gülen
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