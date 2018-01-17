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Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza verilmedi

Adana'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığa, etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmedi.

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Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza verilmedi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) duruşmasına, tutuksuz sanık İ.K. İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İ. K. savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirtti.

Bu yapıya ait dershaneye gittiğini ve evlerde kaldığını anlatan sanık İ.K., şunları söyledi:

"Üniversiteyi kazandığımda maddi imkansızlıklardan dolayı bu yapıya ait evlerde kaldım. ByLock programını kullandım. ByLock'u WhatsApp gibi bir program sanarak yükledim. Burada muhabbet ediyorduk, başka bir şey gelmiyordu. Ben arkadaşlarımı Fetullah Gülen'in oyunlarına karşı zaten uyarıyordum. Üzerinde parmak izim çıkan Fetullah Gülen'in kitaplarını mecbur olarak okutuyorlardı."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, etkin pişmanlıkta bulunduğu için sanığa ceza verilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığa etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza vermedi.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, Adana
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