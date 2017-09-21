Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Danişment köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekipler, arazinin dik olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediyor.

"Hava akşama soğuduğunda yangını kontrol altına alacağız"

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde bulunan Tandır Mahallesi Danışment mevkisindeki meşe ormanında çıktığını kaydetti.

Sahada yangına yoğun şekilde müdahale ettiklerini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Şu anda korkacak bir durum yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüze ait 4 helikopter yangın bölgesine intikal etti. Su atımına devam ediyorlar. Hava kararıncaya kadar hava destekli çalışmalar sürecek. 9 arazözümüz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Alpu İlçe Belediyesine ait itfaiye ekipleri, bazı şirketlere ait iş makineleri ile 200'e yakın orman işçisi yangına müdahale ediyor. Biraz rüzgar var, onun için yangının meşe ormanından çam ormanına sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyoruz. Hava akşama soğuduğunda yangını kontrol altına alacağız. Yarın sabah da soğutma çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu anda yangının 10-15 hektar alanda olduğunu tahmin ediyoruz ancak gerçek ölçümler yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılacak."