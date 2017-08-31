  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Eskişehir'de "drone"lu bayram denetimi

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri hava aracı "drone" ile denetim yaptı.

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Eskişehirde &quot;drone&quot;lu bayram denetimi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin arttığı ve trafiğin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alan Eskişehir-Seyitgazi Karayolu ve Emirler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında güvenlik önlemlerini arttırdı.

"Drone"un da kullanıldığı denetimlerde 3 bin 565 araç kontrol edilirken, 26 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Hayvan pazarında ise sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Etiketler: eskişehir, Eskişehir'de "drone"lu bayram denetimi, drone
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