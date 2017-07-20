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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Eskişehirde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Osman Uygurlu (16) ve kuzeni Davut Uygurlu (18) ile K.A. (17), R.A. (17), Y.A. (18), A.U. (15) ve K.Y. (14), arasında "küfür etme" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Osman ve Davut Uygurlu bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan Osman Uygurlu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kuzeni Davut Uygurlu ise Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Uygurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Davut Uygurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, K.A, R.A, Y.A, A.U. ve K.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: eskişehir, kavga
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