  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski Karabük Vali Yardımcısı Ercoşkun'a FETÖ'den 7,5 yıl ceza

Eski Karabük Vali Yardımcısı Ercoşkun'a FETÖ'den 7,5 yıl ceza

Daha önce Karabük Vali Yardımcılığı yapan Ercoşkun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Karabük Vali Yardımcısı Ercoşkuna FETÖden 7,5 yıl ceza

Eski Karabük Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun, hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Ercoşkun, yakınları ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Ercoşkun, "ByLock" kullanıldığı iddia edilen telefonun kendisinin olduğunu fakat programı yüklemediğini öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan Ercoşkun, "27 yıl kaymakam olarak görev yaptım, ardından vali yardımcılığı görevinde bulundum. Çalıştığım süre içinde herhangi bir soruşturma geçirmedim. 28 Şubat döneminde bile nasıl durduğumu, çalıştığım bütün valiler bilir. Hepsinden takdir aldım. 14 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından hükmü açıkladı.

Buna göre mahkeme, Ercoşkun'u, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ercoşkun'un yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine de karar verdi.

Etiketler: Eski Karabük Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun, FETÖ/PDY, bylock
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