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Buradasınız : » » Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

Denizli'deki bir termal otelde dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, Ankara'da hayatını kaybetti.

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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle fizik tedavi için bulunduğu Denizli'deki bir termal otelde dün aniden fenalaştı.

İlk kaldırıldığı hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara Güven Hastanesine götürüldü.

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği bilinen Güzel, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hasan Celal Güzel 1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi’nden Gaziantep Milletvekili seçildi. Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 

1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi’nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi. 

Kaynak: AA, TRT Haber, DHA

Etiketler: son dakika, Hasan Celal Güzel
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