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Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Erzurum Yakutiye Arıbahçe Köyü'nde bir yaylada, ayı saldırısına uğrayıp 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen kişi öldü.

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Erzurumda ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Erzurum Yakutiye Arıbahçe Köyü'ne ait yaylaya yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle hayvanlarını kontrol etmek için giden Yunus Tosunoğlu, çam ağaçlarının arasından aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Kayalıklardan düştü

Saldırı sırasında 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası Tosunoğlu'nun cenazesi çağrılan 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından askeri helikoptere alındı.

Tosunoğlu'nun cenazesi daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Hayvanlarını kontrol etmek için yaylaya gittiler

Yunus Tosunoğlu'nun amcasının oğlu Ahmet Tosunoğlu, hayvanlarını kontrol etmek için amca çocuklarıyla yaylaya gittiklerini söyledi.

Hayvanlara bakmak için çamlık ormana girdiklerini belirten Ahmet Tosunoğlu olay anını anlattı:

"Hayvanlarımızı kontrol ederken Yunus Tosunoğlu'nun bağırma seslerini duyduk. Çam ağaçları uzun olduğu için olayı göremedik. Biz de yardımına koştuğumuzda ayı onu kayalıklardan atmıştı. Telefon çekmediği için jandarmaya bir süre haber veremedik. Daha sonra ulaştığımız jandarma ekipleri gelip Yunus Tosunoğlu'nun naaşını, askeri helikopterle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü."

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: yayla, erzurum, ayı saldırısı
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