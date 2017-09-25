Erzincan'daki darbe girişimi davası başladı

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları ve örgüt ile ilişkili oldukları öne sürülen ve aralarında dönemin eski 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile eski 3 tabur komutanının da bulunduğu 17'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven'in yanı sıra yine askeri personel olan Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok, Halil Fevzi Çetin ile tutuksuz 27 sanık, avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya, davanın diğer tutuklu sanığı olan Hasan Coşgun, tutuklu bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tanıklar ile izleyicilerin de yer aldığı duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle sürüyor.

Duruşma nedeniyle güvenlik güçleri POMEM içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'ın hazırladığı ve örgütün ortaya çıkışı, devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve darbe teşebbüsünde yaşananların anlatıldığı 183 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin cebir, şiddet ve hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen "silahlı terör örgütü" olduğu belirtiliyor.

Dönemin eski 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personelin sanık sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Gönültaş'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi emir astsubayı ile kendisine tahsis edilen beyaz renkli sivil araçla valilik, adliye, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri, MOBESE Merkezi ve cezaevi ile kritik öneme sahip noktalarda keşif yaptığı kaydediliyor.

Dava dosyasına delil olarak giren, MOBESE tarafından çekilen fotoğraflarda ise eski tuğgeneral Gönültaş'ın darbe girişimi öncesi Erzincan Valiliği önünde sivil aracıyla keşif yapması da dikkati çekiyor.

Gönültaş'ın, darbe girişimi gecesi çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığına çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın darbe girişimi öncesi örgütün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı", eski 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Gönültaş'ın, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Muhabere Merkezine yazılı olarak gelen sözde "Sıkıyönetim Direktifi" isimli belgeyi okuyup inceledikten sonra makam odasına çağırdığı dönemin tabur komutanları eski subaylar Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven'e okuyarak tebliğ ettiği kaydedilerek, Gönültaş'ın bu kişilere, Çağlar'a bağlı hareket edeceklerini anlattığı bilgisine yer veriliyor.

Gönültaş'ın, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli cunta tarafından TSK'nın ülke yönetimine el koyduğuna ilişkin duyuru metni zorla yayınlatıldığı sırada tüm personelin TRT 1'i izlemesini emrettiğine işaret edilen iddianamede, bunun üzerine toplanan personelin duyuru metni okunurken televizyonu izlediği bildiriliyor.

300 askeri tam teçhizatlı içtima alanında topladı

İddianamede, Gönültaş'ın, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) ile Emniyet Muhafız Bölüğü'nün, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığının hiçbir görevinin bulunmaması ve bu hususta hiçbir talep olmamasına rağmen bu birliklere darbe girişimi sırasında hazır olmaları emri verdiği belirtilerek, sanığın 300 civarındaki askeri, silahlı ve teçhizatlı olarak kompozit başlık giydirilmiş şekilde tugay içtima alanında toplayarak uzun süre hazır beklettiği kaydediliyor.

Gönültaş'ın, ayrıca 15 Temmuz günü kendisini korumaları için rütbeli personel ile er ve erbaştan oluşan 10 kişilik tim oluşturulmasını emrettiği anlatılan iddianamede, bu emir üzerine söz konusu timin silah, teçhizat ve mühimmat verilerek karargahta görevlendirildiği bildiriliyor.

İddianamede, eski Tuğgeneral Gönültaş’ın aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kentte daha önce darbe girişimine katıldıkları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklanan sözde "sıkıyönetim komutanı", dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" ve örgütün en önemli elebaşılarından olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı bir sivil ile 21 askeri personel hakkında da dava açılmıştı.