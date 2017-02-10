  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Erzincan Valiliğinden yangın açıklaması

Erzincan'da bir köydeki cemevinin kütüphane bölümünde çıkan yangında cemevinin zarar görmediği, hasar gören kısmın da en kısa sürede tamir edileceği bildirildi.

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Erzincan Valiliğinden yangın açıklaması

Erzincan'da bir köydeki cemevinin kütüphane bölümünde çıkan yangında cemevinin zarar görmediği, hasar gören kısmın da en kısa sürede tamir edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin Ganiefendiçiftliği köyünde yer alan bir cemevinin arka kısmındaki kütüphane bölümünde çıkan yangının ardından sosyal medyada "Erzincan'da cemevi yakıldı" yönünde paylaşımlarda bulunulduğu anlatıldı.

"Olayın faili 14 yaşında down sendromlu ve engelli bir çocuk"

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, cemevinin yan eklentisindeki kitaplık ve işçilere ait malzemelerin konulduğu bölmenin yandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan itfaiyesi tarafından yanan odanın içerisi söndürülmüştür. İbadethane olarak kullanılan kısmın yanan odadan ayrı olduğu ve ibadethanede herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı görülmüştür. Araştırmalar neticesinde olayın failinin U.T isimli 14 yaşında down sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, konuya ilişkin nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildiği belirtilerek, "Köyde yaşayan vatandaşlarımızın cemevini bir an önce kullanmaya başlayabilmeleri için cemevinin zarar gören kısmının tamiratına yönelik gerekli çalışmalar Valiliğimizce başlatılmış olup, söz konusu cemevi en kısa sürede hizmete açılacaktır." bilgisi aktarıldı. AA

Etiketler: erzincan valiliği, yangın, erzican valiliğinden yangın açıklaması
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