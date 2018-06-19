Emine Erdoğan: Türkiye'nin tarihi misyonu yeniden canlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Vefa Buluşması"na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, AK Parti geleneği içinde faaliyet göstermiş teşkilat mensubu kadınlar katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Emine Erdoğan, bu tür buluşmaların dostlukların tazelenmesi adına önemli olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, dostlukların sınandıkça güçlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz, sınamanın en büyüğünü, ölümle burun buruna geldiğimiz 15 Temmuz'da yaşadık. 'Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çöktüğünde ilk onlar görünür' denir ya. Hakiki dostlarımızla ve elbette milletimizin dostluğuyla aydınlandı o sabah."

"Hiçbir zaman devletimize küsmedik. Çünkü devlet bizimdi"

Emine Erdoğan, başörtüsü meselesi başta olmak üzere, büyük hak ihlallerine karşı yapılan bu mücadele sırasında hiçbir zaman şiddete başvurulmadığını söyledi:

"Hiçbir zaman devletimize küsmedik. Çünkü devlet bizimdi, milletindi. Rabbimize sığınarak çok çalıştık, çabaladık ve elhamdülillah, devlet-millet buluşması gerçek oldu. Bugün siyasetin dili, milletin diliyle bütünleşti. Milletin hissiyatı siyasete taşındı. Artık devletimizin kapısı milletimize ardına kadar açık. Bunlar hep şükür vesilesidir, gören gözler için nimettir."

"Kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık"

Türkiye’nin artık kendi içine kapanan bir ülke olmadığını söyleyen Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küçük hesapların, kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık. Bu ülkeye en yakışan şey, şerefli mazimize layık bir yeniden uyanıştır. Milletimiz şu anda yatağını bulmuş bir ırmak gibi, büyük bir deryaya akıyor.

Türkiye'nin tarihi misyonu yeniden canlanıyor. Vatan ve millet sevgisi hesap, kitap istemez. Kardeşçe ve birlik içinde yaşamanın 'ama'sı olmaz. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin pişmanlığını Allah bize yaşatmasın."

Kaynak: AA