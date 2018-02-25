Elazığ'dan Suriye'ye 17 tır un yardımı

Elazığ İnsani Yardım Derneğince, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından temin edilen unların yüklendiği 17 tır, gıda ihtiyacı duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Her birinde 26 ton un yüklü olan 17 tır, edilen duaların ardından bir kısmı Kilis, bir kısmı ise Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin iç bölgelerine ulaştırılmak üzere konvoy halinde Bahçelievler fuar alanından yola çıkarıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş başladığından bugüne kadar yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yardımların bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradaki halkı özgürleştirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'e, bir kısmının ise büyük bir insanlık dramının yaşandığı Doğu Guta'ya gönderileceğini ifade eden Yıldırım, Doğu Guta'da çok büyük bir katliamın yaşandığını vurguladı.

"400'den fazla insanı şehit ettiler. 400 bin insan Doğu Guta'da mahsur kalmış, abluka altında. Gazze'den daha büyük sıkıntıların orada yaşandığını görüyoruz çünkü 5 dakikada 200 füzenin düştüğü söyleniyor. Bir manzara düşünün ki çoluk çocuk nereye sığınacağını bilmiyor ve herkes korkuyor. Dünyanın zalimleri ise bu katliama sessiz kalmış durumda. İnşallah bu 17 tır, aç ve susuz kalan Afrin'deki, Doğu Guta'daki herkese yardım olarak gidecek."

55 ülkenin kadınları Suriyeli kadınlar için Reyhanlı'da buluşacak

Yıldırım, Suriye'de yaşanan insanlık dramın en büyük mağdurlarının çocuk ve kadınlar olduğunu dile getirdi.

"Esed rejiminin tespit edilen hapishanelerde tuttuğu 6 binden fazla kadın ve yaklaşık 500 kız çocuğu var. Bunlara karşı her türlü kötü muamele yapılıyor." diyen Yıldırım, Suriyeli kadınların bu durumuna dikkati çekmek amacıyla İHH organizesinde 55 ülkeden kadınların katılımıyla Hatay Reyhanlı'da miting düzenleneceğini söyledi.

Tespit edilemeyenler de katılırsa hapishanelerde tutulan bir kısmı kız çocuğu 7 bine yakın kadın var.

"Bunlarla ilgili bütün dünyada bir vicdan hareketi başlattık. Önümüzdeki ayın 7'sinde Reyhanlı'ya 55 ülkeden kadınlar gelecek, bu konuda katılımlar olacak, otobüsler ayarlanacak. Sivil toplum kuruluşlarından ricamız herkes buna destek versin. Çünkü kadınların işkenceden, ne yazık ki kirletilmekten kurtarılmasının yolu bu konuyu dünya nezdinde bir numaralı mesele haline getirmemizle mümkündür."

Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç ise bugüne kadar Elazığ'dan Suriye'ye toplam 94 tır yardım gönderildiğine dikkati çekerek destek sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA