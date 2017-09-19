Ege'de sıcaklıklar normale dönecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 2 haftada sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede, sıcaklıklar da mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretti.

Son tahminlere göre, yarın da mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, perşembe gününden itibaren 6-10 derece düşecek.

Kuzey Ege kıyılarında sıcaklığın azalmasıyla yerel sağanak görülmesi bekleniyor.

Bölgenin kuzeyindeki Çanakkale, Balıkesir il geneli ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde cuma gününden itibaren yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.