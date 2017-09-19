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Ege'de sıcaklıklar normale dönecek

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığı perşembe günü 6-10 derece azalarak mevsim normallerine dönecek.

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Egede sıcaklıklar normale dönecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 2 haftada sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede, sıcaklıklar da mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretti.

Son tahminlere göre, yarın da mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, perşembe gününden itibaren 6-10 derece düşecek.

Kuzey Ege kıyılarında sıcaklığın azalmasıyla yerel sağanak görülmesi bekleniyor.

Bölgenin kuzeyindeki Çanakkale, Balıkesir il geneli ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde cuma gününden itibaren yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Ege, sıcak hava
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