Edirne'ye yılın ilk karı düştü

Edirne kent merkezine yılın ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü şehir merkezinde karla karışık olarak başlayan yağış, daha sonra kar halinde devam etti.

Meteoroloji yetkililerince kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceği, saatler ilerledikçe hafifleyeceği belirtildi.

Geçmişe oranla kentte kar yağışının daha az görülmesi nedeniyle vatandaşlar yılın ilk kar yağışında bol bol öz çekim yaptı.

Başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi eserler ise kar yağışı altında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden başladı.

İki gündür etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı Demirköy ilçesinde etkili oluyor.

Kar kalınlığı, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 40, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinde de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı. Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde ise bazı çocuklar kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Demirköy ilçesinde trafik ekipleri sürücülere dikkatli seyretmeleri uyarısı yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yarın sona ereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA