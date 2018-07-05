Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki Yusuf bulundu

Diyarbakır'da 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu belirlendi.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yılmaz'ı İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın görüldüğü iddia edilen İstanbul Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istendi.

Gönderilen görüntüler karakola çağrılan aileye izlettirildi.

Aile, görüntülerde görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etti.

Yılmaz'ın Silvan'a getirilip ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA