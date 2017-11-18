Diyarbakır'da 16 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç gün önce başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay" operasyonu kapsamında, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlarının da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Diyarbakır'da sürdürülen operasyonda, aralarında PKK'nın sözde üst düzey sorumlarının da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç gün önce başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay" operasyonu kapsamında, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlarının da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.
AA