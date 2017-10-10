Dışişleri Bakanlığı aday meslek memuru alacak

Dışişleri Bakanlığı, sınavla aday meslek memuru alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu giriş sınavı açacak.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak giriş sınavının yazılı kısmı 18-19 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav, Türkçe ve yabancı dilde kompozisyon ile Türkçe ve yabancı dil arasında çeviri bölümlerinden oluşacak. Sınavda yabancı dil İngilizce, Fransızca veya Almanca seçilebilecek.

Giriş sınavı başvuruları, 12 Ekim Perşembe günü başlayacak ve 31 Ekim Salı günü saat 18.00’de sona erecek.

Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek e-devlet şifresiyle yapılacak.AA