"Diriliş Ertuğrul" oyuncularından terörle mücadele çağrısı

"Alo 140 Terör İhbar Hattı" için hazırlanan kamu spotunda rol alan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncuları, terörü durdurmak için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Terörle mücadele kapsamında 30 Ekim 2015'te faaliyete başlayan "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın vatandaşlar tarafından daha aktif kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kamu spotu filmi hazırlandı.

Filmde, çok sayıda izleyicisi bulunan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin bazı oyuncuları rol aldı.

Terörün, dünyanın ortak sorunu olduğuna dikkati çeken oyuncular, terörle mücadelede devlete ve güvenlik güçlerine en büyük katkıyı vatandaşların yapması gerektiğini vurguladı.

"Terörü hep birlikte durdurabiliriz" diyen oyuncular, vatandaşlara, bir kişi ya da durumdan şüphe duyduklarında bunu görmezden gelmeyerek "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.