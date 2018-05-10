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'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı terörist Cesim Yanık Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli Körfez'de,aranan teröristler arasında olan 'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı Cesim Yanık, jandarma tarafından yakalandı.

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Delil Serhat kod adlı PKKlı terörist Cesim Yanık Kocaelide yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi 'Delil Serhat' kod adlı Cesim Yanık'ın Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri eve baskın düzenlerken, kaçmaya çalışan Cesim Yanık yakalanarak gözaltına alındı.

Bingöl ve Muş kırsalında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Cesim Yanık'ın, aranan Kars Bölgesi sözde sorumlusu 'Ercan' kod adlı Reis Gülturan'ın emrinde olduğu öğrenildi.

Cesim Yanık'ın, ağabeyi Kasım Yanık'ın PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, 24 Temmuz 2017'de Ağrı Doğubeyazıt Güngören Köyü'nde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

PKK'lı terörist Cesim Yanık, sevk edildiği Körfez Adliyesi'nde tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, 'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı Cesim Yanık
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