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Define ararken göçük altında kaldı

Bursa'da oğluyla kaçak kazı yaparken toprak altında kalan kişi yaralı çıkarıldı ancak olay yerinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Define ararken göçük altında kaldı

Bursa'da define aramak için oğluyla kaçak kazı yaparken oluşan göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi yakınındaki ormanlık arazide Ali Ç. (57) ile oğlu Erdoğan Ç'nin (27) açtığı tünelde göçük oluştu.

Define ararken babasının toprak altında kaldığını gören Erdoğan Ç. durumu polise bildirdi.

Ali Ç'nin kurtarılması için olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikada toprak altından yaralı çıkardığı Ali Ç, olay yerinde sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayı öğrenerek gelen Ali Ç'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Etiketler: bursa, define, göçük
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