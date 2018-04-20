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Buradasınız : » » DEAŞ'ın celladı Kocaeli'de yakalandı

DEAŞ'ın celladı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de İl Jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ı yakaladı.

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DEAŞın celladı Kocaelide yakalandı

Kocaeli İ Jandarma ekipleri, Fehed El Sacır'ın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğunu belirledi. Jandarmanın hücre evine düzenlediği operasyonla Fehed El Sacır gözaltına alındı.

Fehed El Sacır'ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Fehed El Sacır'ın 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa'dan Kocaeli’ye geldiği belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Fehed El Sacır adliyeye sevk edildi. Fehed El Sacır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: DEAŞ, cellad
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