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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı'ndan işitme engellilere özel yayın

Cumhurbaşkanlığı'ndan işitme engellilere özel yayın

Cumhurbaşkanlığı, işitme engellilere özel içeriklerin yer alacağı "Engelsiz Beştepe" adlı sosyal medya hesabını oluşturdu.

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Cumhurbaşkanlığından işitme engellilere özel yayın

Cumhurbaşkanlığı, sosyal paylaşım siteleri Youtube ve Twitter üzerinden işitme engellilere yönelik yayına başladı.

Bu kapsamda açılan "Engelsiz Beştepe" adlı hesapta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalar ile katıldığı etkinliklerin özetini içeren görüntüler, işitme engellilere özel sunulacak.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin son grup toplantısındaki konuşması, işitme engeller için işaret diline çevrildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, İşitme Engelliler, engelsiz beştepe, Cumhurbaşkanlığı
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