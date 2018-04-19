Cumhurbaşkanlığı'ndan işitme engellilere özel yayın

Cumhurbaşkanlığı, sosyal paylaşım siteleri Youtube ve Twitter üzerinden işitme engellilere yönelik yayına başladı.

Bu kapsamda açılan "Engelsiz Beştepe" adlı hesapta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalar ile katıldığı etkinliklerin özetini içeren görüntüler, işitme engellilere özel sunulacak.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin son grup toplantısındaki konuşması, işitme engeller için işaret diline çevrildi.

Kaynak: AA