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Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşlara sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki Şehitler Makamını ziyaret eden vatandaşlara sürpriz yaptı.

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Cumhurbaşkanından vatandaşlara sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni Başbakan Binali Yıldırım ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki incelemelerinin ardından vatandaşların arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, şehitler makamı, Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'
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