Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşlara sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni Başbakan Binali Yıldırım ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki incelemelerinin ardından vatandaşların arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. AA