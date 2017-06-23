  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Cizreli çocuklar, bu yıl "cınciliklerde" ücretsiz eğlenecek

bayram dolayısıyla kurulan ve yörede "cıncilik" olarak tabir edilen salıncakları yenileyerek, bayramda çocuklara ücretsiz hizmet vermelerini sağlayacak.

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Cizreli çocuklar, bu yıl &quot;cınciliklerde&quot; ücretsiz eğlenecek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi, bayram dolayısıyla kurulan ve yörede "cıncilik" olarak tabir edilen salıncakları yenileyerek, bayramda çocuklara ücretsiz hizmet vermelerini sağlayacak.

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Dicle Nehri kenarında uzun yıllardan beridir bayramlarda "cıncilik" adı verilen salıncakların kurulduğu ve belli bir ücret karşılığında çocukların bindiği salıncak alanında düzenleme ve yenileme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Alana, daha temiz, hijyenik, güvenli ve modern tarzda salıncakların konulacağını ve devamlı bir şekilde halkın hizmetine sunmak için çalışmalara başladığını kaydeden yetkililer, 6 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Düzenleme çalışması kapsamında yürüyüş yolu ve yeşil alan yapıldığını bildiren yetkililer, "Çalışmaların tamamlanmasıyla Cizreli çocuklar daha güvenli, temiz, hijyenik ve ücretsiz bir şekilde modern salıncaklarda eğlenecek. Artık çocuklar salıncaklara sadece bayramlarda değil, dilediği zaman ücretsiz binecek." dediler.

Etiketler: Şırnak Cizre Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Cizre
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