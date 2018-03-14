Çiftlik Bank tabelaları söküldü

Bilgisayar oyunu olarak başladı, yüz binlerce kullanıcıya ulaştı, yüksek kar vaadiyle para topladı.

On binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank, müşterilerini mağdur etti.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan tesisinde güvenliği sağladı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, hasar tespiti yaptı. Hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine de el koymasının ardından tabelalar söküldü.

Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıkların adli çalışmalar yapmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edecek.

Kaynak: İHA