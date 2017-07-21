  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Cenazeye giden minibüs traktöre çarptı

Mersin'den Siirt'in Pervari ilçesindeki cenazeye giden minibüsün traktöre çarpması sonucu 14 kişi yaralandı

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Cenazeye giden minibüs traktöre çarptı

Mersin'den Siirt'in Pervari ilçesindeki cenazeye giden minibüsün traktöre çarpması sonucu 14 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Siirt'in Pervari ilçesindeki cenazeye giden Kazım Acar (35) yönetimindeki 33 CTA 56 plakalı minibüs, Kurtalan Batman karayolu Mağrip köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, sürücü Acar, Agit Bal (44), Mehmet Akcan (49), Mehmet Aydınalp (24), Mehmet Sait Aydınalp (53), İzettin Ayhan (56), Fatma Ayhan (62), Salih Başak (55), Zeki Çelikten (52), Hamit Bahadır (35), Halime Ayçiçeği (72) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi ile Batman'daki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: Siirt, pervari, traktör, minibüs
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