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Buradasınız : » » Cenazeden dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Cenazeden dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Ardahan'da katıldıkları cenaze töreninin ardından İstanbul'a dönüş yolunda minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Cenazeden dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Şenol Aksöz'ün kullandığı minibüs, Erzincan-Sivas karayolunda Refahiye ilçesi Çatalçam köyü ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Şenol Aksöz ile minibüste bulunan Bayram Havuz, Gülden Comart, Leyla Çalışkan, Atıf Çöltekin, Önsöz Karakaya, Orhan ve Hatice Çalışkan yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Ardahan'da bir akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, cenaze töreni, kaza
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