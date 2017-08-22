Çanakkale'de 51 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Sivrice mevkisi yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-80" bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Afganistan, Mali, Kamerun, Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Eritre uyruklu 51 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, giyecek ve yiyecek verilmesinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.