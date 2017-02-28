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Cami avlusunda uyuşturucu ticaretine hapis cezası

Samsun'da cami avlusunda ve evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanık, 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Cami avlusunda uyuşturucu ticaretine hapis cezası

Samsun'da cami avlusunda ve ikametinde esrar ve sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanık, 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dosyada yargılanan iki sanığa ise 13 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan ve başka suçtan tutuklu bulunan Yasin Özbey ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar Coşkun Y. ile Ogün A. ise duruşmada yer almadı.

Yasin Özbey savunmasında, "Ben babamın ölümünden sonra uyuşturucu kullanmaya başladım. Ancak uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi istiyorum. Evime gelen şahıslara kapıyı açtığımda sağa sola bakmamın nedeni ise pitbull köpeği besliyorum. Zarar görmesinler diye biri geldiğinde sağa sola bakarım." dedi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Özbey'i, cami avlusunda ve ikametinde esrar ve sentetik uyuşturucu satmak suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün, diğer iki sanığı ise 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. AA
 

Etiketler: Samsun, cami avlusu, uyuşturucu
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