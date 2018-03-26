Çaldığı çikolatayı yerken yakalandı

Olay sabaha karşı, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir markette oldu. Marketin korkuluk demirlerini ve camını kırıp içeriye giren 2 şüpheli, iş yerinde sigara ve para aradı ama bulamadı. Bunun üzerine bakkaldan üç tane çikolata çalarak kaçtılar.

İş yeri sahibi, müşterilerinden birinin durumu fark etmesi üzerine polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden 21 yaşındaki Nedim K.’yı, iş yerinin iki sokak ilerisindeki Ömer Ruşen Sokak'ta, çaldığı çikolatayı yerken yakaladı.

Ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli Nedim K.'nın, girdikleri iş yerinde sigara ve para bulamadıkları için üç tane çikolata alıp kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA