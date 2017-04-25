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Buradasınız : » » ByLock kullanıcısı 15 kişi gözaltına alındı

ByLock kullanıcısı 15 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

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ByLock kullanıcısı 15 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurlara yönelik İzmir merkez olmak üzere Aydın, Balıkesir, Adana ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İzmir'de 10, Aydın'da 2, Balıkesir, Adana ve Van'da ise 1'er şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. AA

Etiketler: izmir, fetö
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