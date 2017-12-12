Buluşu emekli askerler, yazılımı ODTÜ'lü profesörler yaptı

Simülasyon Bilim ve Teknolojileri (SimBT) şirketince üretilen 'Takbul' adındaki gözlükler jandarmanın kullanımına sunuldu.

Yazılım sistemi jandarma muharebe sınıfından emekli bir grup asker ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bazı profesörlerce geliştirildiği ifade edilen gözlüğün, suç ve suç unsurlarının bertaraf edilmesinde önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

İlçede yol kontrol noktasında kullanılan gözlük, sürücülerin ve yolcuların da dikkatini çekti.

Gözlüğü takan jandarma personeli sürücülerin ehliyetlerini, yolcuların kimliklerini ve araç plakalarını kontrol etti.

Görsel olarak gözlüğe yansıyan verilerin sim kartlı mobil ağ üzerinden İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) veri tabanına ulaştırıldığı öğrenildi.

Kişi hakkındaki arama veya yakalama kararlarını; kimlik kartı, ehliyet ve pasaport gibi kimlik bilgilerini gösteren, belge veya plaka sahte ya da başka bir araca aitse gözlüğü kullanan kişinin kırmızı renkli uyarı ekranı gördüğü, hangi konuda bu uyarının verildiğinin ekranda yazdığı belirtildi.

"Şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırıyor"

Öte yandan kişinin yüzünü de algılayan sistem, kimlik ve plakada olduğu gibi gerekli durumda uyarı verdiği, herhangi bir sorun olmaması durumunda ekranın yeşil renkli olduğu kaydedildi.

Kullanan güvenlik görevlisinin bilgisayar ekranı gibi bir ekranı görmesinin yanı sıra rahatlıkla dış mekanı da gördüğü ifade edilen gözlükle yapılan kontrollerde, görsel iletişimin yanı sıra sesli iletişimle de sorguların yapılabildiği kaydedildi.

Üzerinde kamera sistemi bulunan gözlüğün sadece uygulama noktalarında değil, seyyar olarak da farkı görev yerlerinde kullanılabileceği, yüz tanıma sayesinde kalabalık ortamlarda şüpheli kişilerin tespitini de kolaylaştırdığı öğrenildi.

Türkiye'de 20 adet olduğu belirtilen gözlüğü kullanacak görevlilere de Ankara'da özel kurs verildiği ifade edildi.

Güvercinlik yol kontrol noktasındaki uygulamada durdurulan sürücüler, gözlük sayesinde kısa sürede kontrollerin yapıldığını söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken de önceki uygulamalarda olduğu gibi yolcuların kimlikleri toplanmadı.

Jandarma görevlisi, bilgisayar veya başka bir cihaza gerek kalmadan kısa sürede gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

AA