Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar)İstanbul, Kocaeli, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile zamanla İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Sinop çevrelerinin, yarın (Pazartesi)Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Trakya, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden itibaren kıyıları, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamnala parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar)öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün(Pazar)öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık