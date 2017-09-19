Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya ve Çankırı'nın batı ilçeleri, Bolu'nun güneydoğu çevreleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin sabah ve öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 35°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
AYDIN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Konya ve Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu
KIRŞEHİR °C, 34°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güneydoğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 36°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 35°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 31°C
Az bulutlu
KARS °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık