Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya ve Çankırı'nın batı ilçeleri, Bolu'nun güneydoğu çevreleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin sabah ve öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 35°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

AYDIN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Konya ve Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

KIRŞEHİR °C, 34°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güneydoğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 36°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 31°C

Az bulutlu

KARS °C, 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık