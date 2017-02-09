Bugün hava nasıl olacak? 9 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Erzurum, Ağrı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçeleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da karlakarışık yağmur ve kar, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

BURSA, 11



Çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

İSTANBUL, 8



Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli

KIRKLARELİ, 6

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri aralıklı ve hafif yağmurlu

SAKARYA, 11

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 10

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 16



Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 13

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA, 12

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 17

Parçalı bulutlu

ANTALYA, 17



Çok bulutlu, batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY, 15

Parçalı bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 11

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA, 11



Parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 12

Parçalı bulutlu

KONYA, 10

Parçalı bulutlu sabah ve gece saatlerinde sisli

SİVAS, 5

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 10

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

DÜZCE, 10

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

SİNOP, 7

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 8

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 14

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 11

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 12

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 13

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 7

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM, -1

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS, -4

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ, -2

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 4

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP, 10

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

MARDİN, 7

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

SİİRT, 7

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

