Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde İstanbul ve Yalova çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKALE °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ilçeleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ERZİNCAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık