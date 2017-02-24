Bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat 2017

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, güneybatı kesimleri ile gece saatlerinde Trakya kesiminin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR, 16
Az bulutlu
BURSA, 21
Az bulutlu
İSTANBUL, 14
Az bulutlu
KIRKLARELİ, 17
Az bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 14
Parçalı bulutlu
DENİZLİ, 16
Parçalı bulutlu
İZMİR, 16
Parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
MANİSA, 15
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA, 20
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 18
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
HATAY, 18
Parçalı bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 16
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA, 15
Az bulutlu
ÇANKIRI, 15
Az bulutlu
KONYA, 13
Az bulutlu
NEVŞEHİR, 13
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU, 15
Az bulutlu
DÜZCE, 22
Az bulutlu
KARABÜK, 21
Az bulutlu
ZONGULDAK, 18
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA, 19
Az bulutlu
ORDU, 19
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 22
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 18
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 14
Az bulutlu
ERZİNCAN, 9
Az bulutlu
ERZURUM, 4
Az bulutlu
KARS, 1
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 17
Az bulutlu
GAZİANTEP, 16
Az bulutlu
KİLİS, 17
Az bulutlu
SİİRT, 14
Az bulutlu