Bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat 2017

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, güneybatı kesimleri ile gece saatlerinde Trakya kesiminin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR, 16

Az bulutlu

BURSA, 21



Az bulutlu

İSTANBUL, 14



Az bulutlu

KIRKLARELİ, 17

Az bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 14

Parçalı bulutlu

DENİZLİ, 16

Parçalı bulutlu

İZMİR, 16



Parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

MANİSA, 15

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA, 20

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 18



Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

HATAY, 18

Parçalı bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 16

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA, 15



Az bulutlu

ÇANKIRI, 15

Az bulutlu

KONYA, 13

Az bulutlu

NEVŞEHİR, 13

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU, 15

Az bulutlu

DÜZCE, 22

Az bulutlu

KARABÜK, 21

Az bulutlu

ZONGULDAK, 18

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA, 19

Az bulutlu

ORDU, 19

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 22

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 18

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 14

Az bulutlu

ERZİNCAN, 9

Az bulutlu

ERZURUM, 4

Az bulutlu

KARS, 1

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 17

Az bulutlu

GAZİANTEP, 16

Az bulutlu

KİLİS, 17

Az bulutlu

SİİRT, 14

Az bulutlu