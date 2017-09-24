Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 28°C

Az bulutlu

MANISA °C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık