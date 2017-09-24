Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 28°C
Az bulutlu
MANISA °C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GİRESUN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık