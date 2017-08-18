Bugün hava nasıl olacak? (18.08.2017)

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, doğusu çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve İstanbul'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN °C, 36°C
Avz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar Mevkii ile Isparta'nın kuzey ve Burdur'un batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Kuzey ve batı kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Çorum, Amasya, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyinin çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık