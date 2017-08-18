Bugün hava nasıl olacak? (18.08.2017)

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, doğusu çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve İstanbul'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN °C, 36°C

Avz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar Mevkii ile Isparta'nın kuzey ve Burdur'un batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Kuzey ve batı kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Çorum, Amasya, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyinin çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık