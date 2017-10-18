Bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Tekirdağ, Malatya, Erzurum ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA, 27

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 26

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 23

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 27

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 21

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 28

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 25

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde pus hadisesi bekleniyor.

ADANA, 31

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 30

Az bulutlu ve açık

BURDUR, 26

Az bulutlu ve açık

HATAY, 28

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 23

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 22

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR, 22

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN, 20

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 19

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

DÜZCE, 24

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

KARABÜK, 24

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 21

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 23

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

SAMSUN, 21

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT, 21

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

TRABZON, 20

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Erzurum çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 21

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 14

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

KARS, 14

Parçalı bulutlu

ŞIRNAK, 22

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batman çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN, 26

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 25

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 25

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 23

Az bulutlu ve açık