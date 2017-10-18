Bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Tekirdağ, Malatya, Erzurum ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA, 27
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE, 26
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 23
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 27
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 21
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 29
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 28
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 25
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde pus hadisesi bekleniyor.
ADANA, 31
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 30
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 26
Az bulutlu ve açık
HATAY, 28
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 23
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 22
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR, 22
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN, 20
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 19
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
DÜZCE, 24
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
KARABÜK, 24
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 21
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA, 23
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
SAMSUN, 21
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT, 21
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
TRABZON, 20
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Erzurum çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 21
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 14
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
KARS, 14
Parçalı bulutlu
ŞIRNAK, 22
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batman çevrelerinde pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN, 26
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 25
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 25
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 23
Az bulutlu ve açık