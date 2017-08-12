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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos 2017

Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos 2017

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda sis olayı görülecek.

BURSA, 33


Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE, 35
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 33


Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 35
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 33
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 35


Az bulutlu ve açık

MANİSA, 38
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 36
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 32


Az bulutlu ve açık

HATAY, 33
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA, 36
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 35


Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 35
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 33
Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 34
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 30
Parçalı bulutlu

BOLU, 30
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 32
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 28
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 35
Parçalı ve az bulutlu

RİZE, 30
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 31
Parçalı bulutlu

TRABZON, 29
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (cumartesi) bölgenin batısında güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 32
Parçalı bulutlu

KARS, 34
Parçalı bulutlu

ŞIRNAK, 37
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 41
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 37
Az bulutlu ve açık

KİLİS, 38
Az bulutlu ve açık

SİİRT, 41
Az bulutlu ve açık

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