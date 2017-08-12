Bugün hava nasıl olacak? 12 Ağustos 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda sis olayı görülecek.
BURSA, 33
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE, 35
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 33
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 35
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 33
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 38
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 36
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 32
Az bulutlu ve açık
HATAY, 33
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA, 36
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 35
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 35
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 33
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 34
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 30
Parçalı bulutlu
BOLU, 30
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 32
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 28
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 35
Parçalı ve az bulutlu
RİZE, 30
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 31
Parçalı bulutlu
TRABZON, 29
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (cumartesi) bölgenin batısında güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 32
Parçalı bulutlu
KARS, 34
Parçalı bulutlu
ŞIRNAK, 37
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 41
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 37
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 41
Az bulutlu ve açık