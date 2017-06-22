Bodrum'da makilik alanda yangın

Gümbet Mahallesi Bardakçı mevkisindeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgedeki bazı evler ile otellerin bulunduğu alana doğru yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ev ve otellere sıçrama tehlikesi bulunan yangına kısa sürede müdahale etti. Bölgede oturan bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bir hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Alevlere bahçe hortumuyla müdahale eden Sadık Uçar, yangının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Uçar, yangın sırasında hortumlarla soğutma çalışması yaptıkları için evlere zarar gelmediğini aktardı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.