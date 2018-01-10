Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Yalıkavak açıklarında 10 dalgıç, denizin dibinden çöp topladı. Dalgıçlar karşılarına çıkan malzemeler karşısında bir hayli şaşırdı.

Yapılan temizlikte şişe, bardak, tabak hatta lastik, demir parçaları, terlikler çıklarıldı ama buluntular arasında en ilginci deniz dibindeki küvetti. Yosun kaplı küvet, bota sığmayınca, iple karaya çekildi.

Yaklaşık 2 ton çöp, bir süre Yalıkavak iskelesinde sergilendi.

Kaynak: TRT Haber