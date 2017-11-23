Bitlis'te yürüyüş, miting ve basın açıklamaları izne bağlandı

Bitlis Valiliği, il genelinde yapılması planlanan gösteri yürüyüşleri, miting, basın açıklamaları ve benzer etkinliklerin, valilik ve kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başta PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik başlatılan harekat nedeniyle anılan terör örgütlerinin, ülkede misilleme amacıyla yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting ile basın açıklamaları ve benzer tüm etkinliklere yönelik eylem arayışında olduğu belirtildi.

Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek, terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler, 22 Kasım-21 Aralık tarihine kadar il merkezinde valilikten, ilçelerde ise kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA